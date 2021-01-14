Исчезновение ужасных волков объяснили неспособностью скрещиваться

«Ужасный волк» — это не просто словосочетание, а по-настоящему существовавший вымерший вид млекопитающих Canis dirus, который жил в эпоху плейстоцена. Однако до сих пор ученые не могли понять, почему же исчез этот вид, и что помешало его развитию.

Несмотря на то, что дальние родственники этих волков могли процветать, ужасные волки были обречены.

Ужасные волки (Canis dirus) были распространены по всей Северной Америке и исчезли примерно 13 000 лет назад. До сих пор научному миру было мало что известно об их эволюции. Однако новое исследование пролило свет на историю этого вида. Ученые из Даремского университета секвенировали древнюю ДНК останков более чем 4 000 волков, которые были найдены в смоляных ямах Ла-Бреа в Калифорнии.

Анализ ДНК ужасных волков показал, что они настолько отличаются от других видов, включая койотов и серых волков (Canis lupus), что ужасные волки не могли скрещиваться с ними и тем самым сильно ограничили свой генофонд.

Находки также показали, что ужасные волки отделились от других представителей рода почти шесть миллионов лет назад и являются лишь дальними родственниками современного вида. Ранее ученые считали, что вымерший вид был тесно связан с серыми волками, однако секвенирование древней ДНК ужасных волков раскрыл их сложную историю эволюции.

Один из ведущих авторов исследования доктор Кирен Митчелл добавил: «Ужасные волки иногда изображаются как мифические и таинственные существа (например, в сериале „Игра престолов“), но реальность оказалась более интересной».