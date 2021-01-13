Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Выберите регион
Москва

В работе Skype произошел сбой 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В работе Skype произошел сбой
Фото: globallookpress.com
Пользователи сервиса видеосвязи Skype сообщают в среду о сбое в его работе. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с входом в аккаунт видеосервиса, также фиксируются проблемы в отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.
Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции и Японии. В России о сбоях в работе Skype чаще всего сообщают пользователи в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
ТАСС: последние новости
Приближающийся к Земле астероид WU5 не несет угрозы Приближающийся к Земле астероид WU5 не несет угрозы Telegraph: Telegram в три раза чаще скачивали в США на неделе из-за сторонников Трампа Telegraph: Telegram в три раза чаще скачивали в США на неделе из-за сторонников Трампа Дуров считает, что новая политика WhatsApp ускорила переход пользователей в Telegram Дуров считает, что новая политика WhatsApp ускорила переход пользователей в Telegram
Наука и техника , Бразилия , Германия , Екатеринбург , Казань , Москва , Республика Татарстан , Свердловская Область , США , Великобритания , Франция , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
00:26
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение