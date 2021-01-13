В работе Skype произошел сбой 

Пользователи сервиса видеосвязи Skype сообщают в среду о сбое в его работе. Это следует из данных портала Downdetector , отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с входом в аккаунт видеосервиса, также фиксируются проблемы в отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются по всему миру, в том числе в США, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции и Японии. В России о сбоях в работе Skype чаще всего сообщают пользователи в Москве, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.