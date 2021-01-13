Вирусолог назвал тех, кому прививка от COVID-19 обязательна 

Прививка от коронавируса должна стать обязательной для представителей «контактных» профессий. Тем более, что в контракты многих специальностей вписана необходимость прививаться, считает вирусолог и иммунолог Владислав Жемчугов

Это список имеет смысл дополнить коронавирусом, считает врач. Вакцинация от COVID-19 должна стать такой же обязательной, как вакцинация от гриппа для представителей таких профессий, как учителя, врачи. К этим профессиям также можно было бы добавить и соцработников, приводит мнение вирусолога РИА Новости.

При этом доктор Александр Мясников назвал категории людей, которым вакцинацию от коронавируса пока делать не обязательно. Прививки не имеют серьёзных побочных эффектов, врач подчеркнул, что обязательно советует привиться от инфекции. Без прививки какое-то время могут обойтись переболевшие коронавирусом, дети и молодёжь.