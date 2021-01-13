Пост Илона Маска о Сергее Королёве возмутил украинцев 

Причём, американский бизнесмен в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения конструктора написал только три слова:

Он был великолепен.

Маску в комментариях досталось за и то, что не указал национальность конструктора, и за то, что написал по-русски: «Прошу на украинском, пане», «Илон, они посадили его в тюрьму на 10 лет. И ещё он украинец — не русский», «Сергей Павлович Королёв родом с Украины, и он называл себя украинцем. В то время она была завоевана Россией. Родился в Житомире, окончил Киевский политехнический институт. Затем он был переведён в Россию, чтобы сделать лучшую карьеру», «Он был украинцем, а не русским».