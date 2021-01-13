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Пост Илона Маска о Сергее Королёве возмутил украинцев 

News.ru и ещё 1 53 минуты назад
Пост Илона Маска о Сергее Королёве возмутил украинцев
Фото: Britta Pedersen/Global Look Press
Некоторые пользователи Twitter из Украины возмутились комментарием основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королёве.
Причём, американский бизнесмен в ответ на сообщение Роскосмоса о праздновании дня рождения конструктора написал только три слова:
Он был великолепен.
Маску в комментариях досталось за и то, что не указал национальность конструктора, и за то, что написал по-русски: «Прошу на украинском, пане», «Илон, они посадили его в тюрьму на 10 лет. И ещё он украинец — не русский», «Сергей Павлович Королёв родом с Украины, и он называл себя украинцем. В то время она была завоевана Россией. Родился в Житомире, окончил Киевский политехнический институт. Затем он был переведён в Россию, чтобы сделать лучшую карьеру», «Он был украинцем, а не русским».
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский высказался в связи с празднованием 114-летия выдающегося советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Он назвал Королёва «великим украинским учёным». Под его записью в Twitter развернулась бурная дискуссия о том, к какой нации следует относить Королёва, родившегося в 1907 году в Житомире, который тогда являлся частью Российской империи.
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Комментарии 74
Наука и техника , Сергей Королев , Владимир Зеленский , Роскосмос , SpaceX , Житомир
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