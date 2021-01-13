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Москва

Врач сообщила, когда лучше вакцинироваться от COVID-19 участникам крещенских купаний 

Москва24 и ещё 1 31 минуту назад
Когда лучше вакцинироваться от COVID-19 участникам крещенских купаний
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участвующим в крещенских купаниях россиянам посоветовали, когда лучше вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в беседе с ТАСС. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19. Прививка станет доступна для новых групп населения с 13 января. По мнению Драпкиной, привиться лучше за 7 дней до или через 2 дня после окунания.

"Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации", — рассказала специалист. 19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников — Крещение Господне.

При этом освящение воды совершается дважды — 18 и 19 января.
Согласно традиции, многие верующие совершают крещенские купания. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих регионах и городах России власти отменили крещенские купания. Ранее врач общей практики терапевт Лариса Алексеева дала советы для подготовки к крещенским купаниям. Она отмечала, что без последствий участие в купаниях пройдет для людей с хорошей физической подготовкой.
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Комментарии 3
Наука и техника , COVID-19 , Сергей Собянин , Минздрав РФ , РПЦ , Москва
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