В Telegram за три дня зарегистрировались 25 млн человек

Число пользователей мессенджера Telegram за последние три дня выросло на 25 млн Об этом рассказал в своем канале основатель этой соцсети Павел Дуров.
"В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 млн После этого мы продолжаем расти: 25 млн новых пользователей присоединились к Telegram только за последние 72 часа", — написал Дуров.
По его словам, Telegram стал "последним убежищем для тех, кто ищет платформу коммуникации, приверженную конфиденциальности и безопасности".
"Мы относимся к этой ответственности очень серьезно", — заверил предприниматель.