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Москва

Дуров сообщил, что 25 млн пользователей присоединились к Telegram за последние три дня 

ТАСС и ещё 1 17 минут назад
В Telegram за три дня зарегистрировались 25 млн человек
Фото: ТАСС
Число пользователей мессенджера Telegram за последние три дня выросло на 25 млн Об этом рассказал в своем канале основатель этой соцсети Павел Дуров.

"В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 млн После этого мы продолжаем расти: 25 млн новых пользователей присоединились к Telegram только за последние 72 часа", — написал Дуров.

По его словам, Telegram стал "последним убежищем для тех, кто ищет платформу коммуникации, приверженную конфиденциальности и безопасности".

"Мы относимся к этой ответственности очень серьезно", — заверил предприниматель.

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Наука и техника , Интернет , Павел Дуров , Москва
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