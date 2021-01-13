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Совершенно новый тип звезд открыли ученые 

Профиль и ещё 1 24 минуты назад
Совершенно новый тип звезд открыли ученые
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Когда два крупных небесных тела сталкиваются, это обычно заканчивается катастрофой для обоих. Астрономам известны случаи столкновения звезд, которые в результате разрушались.
Открытие, которое сделала команда астрономов из Университета Потсдама в Германии под руководством астрофизика российского происхождения Лидии Оскиновой, показывает, что столкновение двух звезд может породить принципиально новое небесное тело.
Как рассказали в Европейском космическом агентстве, еще в 2019 году астрономы обнаружили необычный космический объект, слишком массивный и яркий для обычного белого карлика. Они предположили, что речь может идти о звезде, получившейся в результате столкновения двух других звезд. Наблюдения Оскиновой и ее коллег с помощью рентгеновского телескопа XMM-Newton показывают, что эта звезда действительно образовалась в результате слияния двух белых карликов. Раньше такие объекты астрономам не встречались.
В рентгеновском диапазоне вокруг странной звезды удалось разглядеть туманность, состоящую в основном из неона. Этот газ остался после столкновения двух звезд. Астрономы отмечают, что образовавшееся небесное тело чрезвычайно нестабильно. В пределах ближайших 10 тыс. лет оно сколлапсирует и превратится в достаточно обычную нейтронную звезду.
Ранее «Профиль» писал о том, что астрофизики обнаружили очень редкое явление, сопровождающее взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia. Такая ультрафиолетовая вспышка позволяет узнать о механизмах, которые происходят во время катастрофических событий в космосе.
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Наука и техника , Европейское космическое агентство
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