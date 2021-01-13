Совершенно новый тип звезд открыли ученые 

Когда два крупных небесных тела сталкиваются, это обычно заканчивается катастрофой для обоих. Астрономам известны случаи столкновения звезд, которые в результате разрушались.

Открытие, которое сделала команда астрономов из Университета Потсдама в Германии под руководством астрофизика российского происхождения Лидии Оскиновой, показывает, что столкновение двух звезд может породить принципиально новое небесное тело.

Как рассказали в Европейском космическом агентстве , еще в 2019 году астрономы обнаружили необычный космический объект, слишком массивный и яркий для обычного белого карлика. Они предположили, что речь может идти о звезде, получившейся в результате столкновения двух других звезд. Наблюдения Оскиновой и ее коллег с помощью рентгеновского телескопа XMM-Newton показывают, что эта звезда действительно образовалась в результате слияния двух белых карликов. Раньше такие объекты астрономам не встречались.

В рентгеновском диапазоне вокруг странной звезды удалось разглядеть туманность, состоящую в основном из неона. Этот газ остался после столкновения двух звезд. Астрономы отмечают, что образовавшееся небесное тело чрезвычайно нестабильно. В пределах ближайших 10 тыс. лет оно сколлапсирует и превратится в достаточно обычную нейтронную звезду.