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В WhatsApp сделали заявление об анонимности диалогов 

Павел Тиунов 1 час назад
В WhatsApp заверили, что не могут просматривать диалоги
Фото: ТАСС
Глава мессенджера WhtsApp Уилл Кэткарт заверил, что несмотря на нововведения в политике конфиденциальности, никто не может просматривать диалоги и прослушивать звонки пользователей. Топ-менеджер опубликовал заявление в Twitter.
Ранее стало известно, что, согласно изменениям в политике конфиденциальности, личные данные пользователей WhatsApp будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует мессенджер. На новость бурно отреагировали пользователи соцсетей. Некоторые из них нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне пользователей лишили права на тайну переписки.
Уилл Кэткарт, комментируя отзывы, заявил, что ни в WhatsApp, ни в Facebook по-прежнему не могут просматривать диалоги или прослушивать звонки, благодаря сквозному шифрованию.

«Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», — заявил топ-менеджер.

Он пояснил, что нововведение необходимо для того, чтобы «помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать услуги».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Илон Маск в Twitter отреагирвал на изменение политики конфиденциальности в WhatsApp, в связи с чем посоветовал фолловерам перемещаться на более защищенную площадку. Бизнесмен порекомендовал подписчикам мессенджер Signal. Пользователи, решив, что рекомендации бизнесмена последуют тысячи людей и акции компании соответственно скоро подорожают, бросились скупать ценные бумаги, но перепутали организации: многие приобрели акции почти никому не известной Signal Advanced. В результате за короткое время ценные бумаги последней подорожали на 1100% с 60 центов до 7,19 доллара. Примечательно, что акций Signal в принципе не существует на рынке, поскольку компания функционирует как некоммерческая организация.
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Комментарии 1
Наука и техника , Уилл Кэткарт , Илон Маск
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