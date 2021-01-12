В WhatsApp заверили, что не могут просматривать диалоги

Глава мессенджера WhtsApp Уилл Кэткарт заверил, что несмотря на нововведения в политике конфиденциальности, никто не может просматривать диалоги и прослушивать звонки пользователей. Топ-менеджер опубликовал заявление в Twitter.

I've been watching a bunch of discussion this week about the privacy policy update we’re in the process of making @WhatsApp and wanted to share some thoughts.



Thread 👇— Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021 Ранее стало известно, что, согласно изменениям в политике конфиденциальности, личные данные пользователей WhatsApp будут направляться в Facebook — компанию, которая контролирует мессенджер. На новость бурно отреагировали пользователи соцсетей. Некоторые из них нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне пользователей лишили права на тайну переписки.

Уилл Кэткарт, комментируя отзывы, заявил, что ни в WhatsApp, ни в Facebook по-прежнему не могут просматривать диалоги или прослушивать звонки, благодаря сквозному шифрованию.

«Мы привержены этой технологии и стремимся защищать ее во всем мире», — заявил топ-менеджер.

Он пояснил, что нововведение необходимо для того, чтобы «помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать услуги».