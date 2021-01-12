Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Исследователи открыли новый способ передвижения змей 

Вечерняя Москва и ещё 1 12 января 2021
Ученые выявили новый способ передвижения змей
Фото: pixabay.com/ru
Американские ученые открыли новый способ передвижения змей. Выяснилось, что коричневая древесная змея может подниматься по гладким цилиндрическим объектам. Об этом сообщает портал Phys.org.
Исследователи Университета штата Колорадо и Университета Цинциннати (США) изучали коричневых древесных змей, которые попали на остров Гуам в Микронезии в середине 20 века. Ученые выяснили, что представители пресмыкающихся могут обвить гладкий ствол дерева, чтобы поползти вверх.
Ранее было известно о четырех способах передвижения змей. Пятый ученые назвали «лассо-передвижением». Так, пресмыкающееся с помощью нижней части тела формирует своего рода петлю — общую область захвата. Затем волнообразно изгибает ее и передвигается вверх, верхней частью нащупывая дополнительную опору.

— Это позволяет этим животным получить доступ к потенциальной добыче, которая иначе была бы недоступна, а также может объяснить, как этот вид может взбираться на столбы электропередачи, что приводит к отключению электричества, — подчеркнули ученые.

Отмечается, что именно коричневые древесные змеи поспособствовали исчезновению ряда видов птиц на Гуаме и сокращению популяции местного вида скворцов.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Вечерняя Москва: последние новости
Британские ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса Британские ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса Российские ученые заявили, что приближающийся к Земле астероид безопасен Российские ученые заявили, что приближающийся к Земле астероид безопасен Иммунолог предупредил об опасности long COVID Иммунолог предупредил об опасности long COVID
Комментарии
Наука и техника , Гуам , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
00:26
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
Происшествия Криминал
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
00:17
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
Происшествия
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
00:39
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
Происшествия Криминал
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
00:38
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение