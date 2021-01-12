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Самый древний и толстый участок льда на планете может исчезнуть 

Популярная механика 58 минут назад
Самый толстый участок льда на планете может исчезнуть
Фото: Unsplash
На Северном полюсе существует участок арктического льда, который называют «последним ледяным покровом». Долгие годы ученые считали, что этот самый старый и самый толстый участок льда в Арктике сможет пережить глобальное потепление. Многие эксперты даже надеялись, что этот регион поможет восстановить ледяной покров в будущем. Однако новые данные говорят об обратном.
В ходе нового исследования ученые использовали спутниковые данные для изучения ледяных арок у пролива Нэрса. Такие структуры формируются сезонно и препятствуют потере льда в этом районе, то есть ледяные массы попросту не могут уплывать из Арктики по проливу. Однако сейчас, как отмечают гляциологи, эти арки стали нестабильны.
По наблюдениям ученых, каждый год ледяные арки распадаются на неделю раньше, чем раньше. До изменения климата такая арка могла стоять до 250 дней, сегодня же она разрушается уже через 100 — 150 дней.
Исчезновение этой ледяной зоны окажет сильное воздействие на окружающую экосистему в этой части мира. Авторы работы, которая опубликована в Nature Communications, говорят, что пострадают как белые медведи, так и «ледяные» водоросли, которые поставляют углерод, кислород и другие важные вещества в окружающую среду.
Истончение ледяных арок и последствия этого — еще одно напоминание о том ущербе, который стоит за глобальным потеплением. Ученые отмечают, что скорость потери льда соответствует некоторым наихудшим сценариям развития климата, есть опасения, что арктический лед может исчезнуть уже в 2035 году.
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