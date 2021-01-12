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Google обвинили в манипуляции с поисковой выдачей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Google обвинили в манипуляции с поисковой выдачей
Фото: РИА Новости
Канадская компания Rumble Inc. подала в суд на Google, обвинив компанию в создании поисковой системы таким образом, чтобы преимущество перед конкурентами отдавалось сервису YouTube.
Материнской компанией как Google, так и YouTube, является Alphabet Inc, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

«За счет нечестных манипуляций с поисковыми алгоритмами Google имеет возможность неправомерно перенаправлять крупный трафик на YouTube, что лишает Rumble дополнительного трафика, пользователей, скачиваний и выручки, которую компания могла бы получить, а также снижает узнаваемость ее бренда», — говорится в иске.

Rumble подала иск в федеральный окружной суд северного округа Калифорнии. По мнению компании, предустановка приложения YouTube на мобильные устройства, использующие операционную систему Android, также является неконкурентной практикой.
В компании считают, что ущерб, нанесенный ей неконкурентным поведением Google, превышает 2 млрд долларов, и требуют взыскания с компании более 6 млрд долларов.
В свою очередь представитель Google назвала обвинения Rumble «необоснованными», заявив о намерении защищаться в суде.
Ранее генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила, что она и почти 40 ее коллег из других штатов подали антимонопольный судебный иск против корпорации Google.
В октябре минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвинили в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию. Перед этим подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.
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Наука и техника , Amazon , Alphabet , Конгресс США , Министерство юстиции США , Apple , Google , Bloomberg , Интерфакс , Нью-Йорк , США
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