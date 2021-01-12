Google обвинили в манипуляции с поисковой выдачей 

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Канадская компания Rumble Inc. подала в суд на Google, обвинив компанию в создании поисковой системы таким образом, чтобы преимущество перед конкурентами отдавалось сервису YouTube.

Материнской компанией как Google, так и YouTube, является Alphabet Inc, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

«За счет нечестных манипуляций с поисковыми алгоритмами Google имеет возможность неправомерно перенаправлять крупный трафик на YouTube, что лишает Rumble дополнительного трафика, пользователей, скачиваний и выручки, которую компания могла бы получить, а также снижает узнаваемость ее бренда», — говорится в иске.

Rumble подала иск в федеральный окружной суд северного округа Калифорнии. По мнению компании, предустановка приложения YouTube на мобильные устройства, использующие операционную систему Android, также является неконкурентной практикой.

В компании считают, что ущерб, нанесенный ей неконкурентным поведением Google, превышает 2 млрд долларов, и требуют взыскания с компании более 6 млрд долларов.

В свою очередь представитель Google назвала обвинения Rumble «необоснованными», заявив о намерении защищаться в суде.

Ранее генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила, что она и почти 40 ее коллег из других штатов подали антимонопольный судебный иск против корпорации Google.