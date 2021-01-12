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Над Камчаткой взорвался метеорит 

РИА Новости 48 минут назад
Ученые зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.
Он отметил, что специалисты начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу после того, как получили видео, снятое очевидцами. Оно активно распространялось в социальных сетях. На видео зафиксирован полет метеорита и его взрыв.

"Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8.09 по камчатскому времени (23.09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", — сказал Чебров.

По его словам, по предварительной оценке сигнала можно сделать предположение, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Чебров отметил, что на видео, снятом очевидцами, с большой вероятностью запечатлено вхождение в атмосферу именно этого метеороида.
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Наука и техника , Видео , Наука , РИА Новости
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