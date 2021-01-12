Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео 

Один из владельцев автомобиля Tesla заснял, как бортовой компьютер машины определял наличие людей на пустом кладбище. Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи выдвигают различные теории, связанные с необычным "багом". Одно из самых популярных мнений заключается в том, что Tesla научилась видеть потусторонний мир. Никаких официальных комментариев от представителей компании пока не поступало.

Автомобили Tesla используют функцию автопилота. Tesla Autopilot — это набор расширенных функций системы помощи водителю, предлагаемых Tesla, которые включают центрирование полосы движения, круиз-контроль с учетом трафика, самостоятельную парковку, автоматическую смену полосы движения, полуавтономную навигацию на автострадах с ограниченным доступом.