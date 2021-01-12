Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео 

Вадим Дроздов 50 минут назад
Один из владельцев автомобиля Tesla заснял, как бортовой компьютер машины определял наличие людей на пустом кладбище. Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи выдвигают различные теории, связанные с необычным "багом". Одно из самых популярных мнений заключается в том, что Tesla научилась видеть потусторонний мир. Никаких официальных комментариев от представителей компании пока не поступало.
Автомобили Tesla используют функцию автопилота. Tesla Autopilot — это набор расширенных функций системы помощи водителю, предлагаемых Tesla, которые включают центрирование полосы движения, круиз-контроль с учетом трафика, самостоятельную парковку, автоматическую смену полосы движения, полуавтономную навигацию на автострадах с ограниченным доступом.
Наука и техника , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
00:36
Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
00:14
Датчик Tesla сработал на кладбище и попал на видео
Наука и техника
Создание фонда поддержки детей попало на видео
01:34
Создание фонда поддержки детей попало на видео
Общество
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
07:18
Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год
Наука и техника
Медведица, не впавшая в спячку, попала на видео
00:53
Медведица, не впавшая в спячку, попала на видео
Общество
Видео обрушенной крыши спорткомплекса Краснодара
00:44
Видео обрушенной крыши спорткомплекса Краснодара
Происшествия
Видео деталей смерти эксперта «Битвы экстрасенсов»
01:41
Видео деталей смерти эксперта «Битвы экстрасенсов»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение