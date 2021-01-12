Появилось видео планов Илона Маска на 2021 год 

В конце 2020 года основатель SpaceX и ставший самым богатым человеком в мире Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить на Марс корабль без экипажа Маск планирует уже в течение двух лет.

Однако годом ранее Илон Маск рассказывал о том, что для строительства поселения людей, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 миллионов тонн ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в 2 миллиона долларов США. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.