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В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый всплеск заболеваемости COVID-19 

Российская Газета 48 минут назад
Увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией может произойти примерно через две недели после новогодних каникул, считает заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Он напоминает, что связано это с инкубационным периодом коронавирусной инфекции. "Мы уже наблюдали подобное в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а дети и студенты приступили к очной учебе", — пояснил Горелов "Российской газете".
Сейчас происходит аналогичный процесс — россияне после долгих выходных, которые они привели в гостях у родных или на отдыхе, возвращаются в рабочие и учебные коллективы. "Это приводит к увеличению контактов, происходит обмен вирусной информацией", — отмечает эксперт.
По его словам, волнообразные колебания при распространении инфекции — это стандартная картина. Тем более, что популяционный иммунитет в стране только формируется. По официальным данным, COVID-19 в России переболели 3,4 миллиона человек, привилось пока втрое меньше, а население страны — около 144,5 миллиона.
Поэтому по-прежнему важно придерживаться правил эпидемиологической безопасности — носить маски, при общении соблюдать дистанцию и по возможности сокращать количество контактов. Кстати, соблюдать эти простые правила важно не только для того, чтобы не заболеть коронавирусом, но и для того, чтобы уберечься от других инфекций. Ведь сейчас, как уточняет Горелов, в 40 регионах превышен эпидемический порог по ОРВИ — в основном циркулируют аденовирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус.
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Наука и техника , Видео , COVID-19 , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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