Samsung представила роботов-помощников по дому 

На выставке CES 2021 компания Samsung представила свою концепцию будущего: рассказала о новых продуктах, в том числе о роботах.

Компания сообщила , что работает над технологией искусственного интеллекта, и она помогает Samsung создавать новые устройства для дома. В частности, компания разработала робот-пылесос JetBot 90 AI+. Он использует технологию распознавания предметов при уборке, может избегать кабели и мелкие предметы. У пылесоса есть камера и поддержка приложения SmartThings. Оно позволяет дистанционно следить за происходящим дома.

Другой робот Samsung — Bot Care. Он применяет алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания поведения человека. Робот может реагировать на него, выполняя роль помощника. Устройство способно отправлять владельцу напоминания.

И последняя робототехническая новинка Samsung — Bot Handy. Он тоже может распознавать предметы, регулировать силу захвата для их перемещения. Робот предназначен для помощи в уборке или сервировке стола.