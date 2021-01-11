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Найден способ зарядить телефон с помощью горячей воды 

Ferra.ru 6 часов назад
Найден способ зарядить телефон с помощью горячей воды
Фото: Ferra.ru
Учёные из Китайского исследовательского института ракетных технологий нашли способ зарядить телефон и другие устройства с помощью горячей воды. По их словам, бутыль с 300-500 миллилитрами кипятка может обеспечить 20-30 минут электричества.
Кратко о разработке пишет «РИА Новости». Учёные разработали тип изолированной ёмкости для жидкостей с термоэлектрическим чипом, способным превращать тепло воды в электричество. Исследователи говорят, что разработка не требует дополнительных источников энергии.
Термоэлектрические устройства состоят из материалов, которые могут преобразовывать разность температур в электричество. Учёные встроили такое в крышку бутылки. В ней также есть USB-порт для зарядки. Сообщается, что подключать к такому устройству можно не только смартфоны, а также ноутбуки, фотоаппараты и другие маломощные бытовые приборы.
Учёные намерены продавать свою разработку. Она может стоить от 150 юаней (около двух тысяч рублей).
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Наука и техника , РИА Новости
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