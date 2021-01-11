Российские ученые нашли способ уничтожить коронавирус 

Молекулы вируса уничтожаются под слабым воздействием радиации, выяснили представители Уральского федерального университета (УрФУ) и сотрудники Академии наук Узбекистана. По их мнению, организм человека при этом не страдает, сообщает РБК.
Речь о молекуле РНК вируса. По словам профессора УрФУ Анатолия Зацепина, попадая в организм человека, она деформируется и становится более восприимчивой к воздействию радиацией.
Ученый заявил, что облучение малыми дозами способно уничтожать инфекцию, при этом не повреждая здоровые клетки организма. Изначально идею выдвинула группа узбекских ученых под руководством Бориса Оксенгендлера. В настоящее время совместно с коллегами из УрФУ они разрабатывают оригинальную методику лечения COVID-19.
Зацепин уверяет, что воздействие радиацией можно использовать не только против коронавируса, но и других инфекций, а также против мутаций COVID-19. Кроме того, облучение низкими дозами в перспективе может быть использовано для профилактики заболеваний и дезинфекции помещений.
Примечательно, что летом 2020 года американские ученые заявили о возможном лечении COVID-19 при помощи лучевой терапии. Они напомнили, что в начале XX века рентгеновскими лучами лечили пневмонию.
Ранее, как сообщал «Рамблер», теледоктор Александр Мясников рассказал, что российские врачи выявили пользу интерферонов при коронавирусе. Он отметил, что клинические испытания, проводившиеся в его больнице, продемонстрировали положительный эффект интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм COVID-19 и некоторых других пневмоний. Сейчас медики выясняют, способен ли интерферон-гамма в виде капель в нос предотвратить тяжелое течение "ковида".