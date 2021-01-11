Фермер нашел редкую средневековую статую в цитрусовой роще 

Фермеры, работавшие в цитрусовой роще недалеко от Мексиканского залива, обнаружили статую женщины высотой 180 сантиметров. Предполагается, что она изображала знатную особу, а не богиню.

Национальный институт антропологии и истории, специалисты которого изучили находку, заявил, что эта статуя стала первым артефактом, обнаруженном в мексиканском регионе Уастека.

Изображенная на скульптуре женщина имеет сложный парик с чем-то, похожим на перья статуса. Исследователи датируют ее примерно 1450-1521 годами. Место, где была найдена статуя, находится ближе к доиспанским руинам Эль-Тахин, но несмотря на это в ней можно заметить некоторое влияние культуры ацтеков. Фермеры обнаружили скульптуру в канун Нового года и довольно быстро сообщили об этом властям. Район, где была найдена статуя, ранее не был известен в качестве археологического объекта, поэтому ученые предполагают, что скульптуру могли перенести с другого места.

Кто именно изображен на этой статуе с открытым ртом и широко раскрытыми глазами, остается загадкой. Очень часто подобного рода скульптуры изображали богинь и богов, но в этом случае ученые предполагают, что статуя сделана с реально существовавшей женщины. Возможно, именно она правила этим регионом в XV веке или раньше. По словам исследователей, скульптура также может представлять собой «соединение богини Тим и женщины высокого политического или социального статуса в Уастеке». Эта богиня была частью культа плодородия. Археологи пока не уверены в интерпретации находки, так как она существует в единственном экземпляре. Для выдвижения каких-либо теорий необходимо найти похожие скульптуры и исследовать их.