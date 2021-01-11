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В Израиле найден древний могильный камень «Пресвятой Марии» 

Популярная механика 47 минут назад
В Израиле найден древний могильный камень «Пресвятой Марии»
Фото: Популярная механика
На юге Израиля археологи нашли уникальное надгробие V или VI веков н.э. На камене высечена греческая надпись: «Пресвятая Мария, прожившая непорочную жизнь».
Надгробный камень был найден случайно. Его обнаружил один из работников, который участвовал в уборке национального парка Ницана. Он сфотографировал его и забрал на хранение, а затем связался с властями, которые и передали ценный артефакт ученым.
Археологи рассказывают, что на момент смерти Марии, исследуемый район был крупным христианским поселением, ученые полагают, что женщина принадлежала к высшему классу.

«В течение V и VI веков нашей эры Ницана была центром для деревень и поселений в окрестностях», — рассказывает Тали Эриксон-Джини из израильского Управления древностей.

По словам специалистов, надгробие должно было быть использовано на одном из христианских кладбищ, окружающих древнее поселение. Возможно, теперь археологи смогут найти и другие могилы, которые укажут на границы поселения, о котором до сих пор практически ничего не известно.
Город в парке Ницана был основан в I веке до нашей эры как дорожная станция на торговом пути. К V и VI векам в тут появились церкви, военная крепость, монастырь и перевалочная станция для христианских паломников. Ученые полагают, что к концу VI века чума и вулканическая зима (похолодание планетарного климата вследствие загрязнения атмосферы пеплом), возможно, заставили жителей бежать с этих мест. В VII веке здесь появились исламские поселения, которые также были заброшены к X веку. Деревня была забыта вплоть до 1930-х годов, когда в этом месте впервые были найдены древние папирусы.
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Наука и техника , Израиль
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