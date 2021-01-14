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2021 год будет самым коротким за последние 50 лет 

Российская Газета и ещё 2 51 минуту назад
Наступивший год будет самым коротким за последние 50 лет
Фото: ТАСС
Отметим, что раньше нашей планете требовалось чуть более 24 часов для полного оборота вокруг своей оси. Дело в том, что Земля постепенно замедляла свое вращение. Поэтому для согласования всемирного времени со средним солнечным к продолжительности года искусственно прибавляли по секунде раз в несколько лет. Начиная с 70-х годов эта прибавка составила 27 секунд.
Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Земля стала вращаться быстрее, и астрономический день пошел на убыль. Причина ускорения? По мнению ученых, это может быть глобальное потепление. По мере таяния ледников меняется распределение массы, что и заставляет планету быстрее вращаться вокруг своей оси. Пока это только версия, которая науке предстоит доказать или опровергнуть.
Земля стала вращаться быстрее, и астрономический день пошел на убыль
Конечно, пока разница между астрономическим и атомным временем мизерная, но даже она имеет далеко идущие последствия. Например, спутники и системы навигации работают в соответствии с солнечным временем, которое определяется исходя из положения звезд, Луны и Солнца.
Чтобы сохранить слаженную работу спутников и систем навигации, хронометристы Международной службы вращения Земли ранее добавляли к суткам так называемые "дополнительные секунды". В последний раз это делалось в конце 2016 года. Сейчас "хранители времени" ведут споры, нужно ли теперь добавлять "отрицательные секунды" для устранения растущего неравенства.

"Вполне возможно, что потребуется отрицательная дополнительная секунда, если скорость вращения Земли еще больше возрастет", — сказал Питер Уибберли, старший научный сотрудник Национальной физической лаборатории Великобритании.

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Наука и техника , Наука
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