Наступивший год будет самым коротким за последние 50 лет

Отметим, что раньше нашей планете требовалось чуть более 24 часов для полного оборота вокруг своей оси. Дело в том, что Земля постепенно замедляла свое вращение. Поэтому для согласования всемирного времени со средним солнечным к продолжительности года искусственно прибавляли по секунде раз в несколько лет. Начиная с 70-х годов эта прибавка составила 27 секунд.

Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Земля стала вращаться быстрее, и астрономический день пошел на убыль. Причина ускорения? По мнению ученых, это может быть глобальное потепление. По мере таяния ледников меняется распределение массы, что и заставляет планету быстрее вращаться вокруг своей оси. Пока это только версия, которая науке предстоит доказать или опровергнуть.

Земля стала вращаться быстрее, и астрономический день пошел на убыль

Конечно, пока разница между астрономическим и атомным временем мизерная, но даже она имеет далеко идущие последствия. Например, спутники и системы навигации работают в соответствии с солнечным временем, которое определяется исходя из положения звезд, Луны и Солнца.

Чтобы сохранить слаженную работу спутников и систем навигации, хронометристы Международной службы вращения Земли ранее добавляли к суткам так называемые "дополнительные секунды". В последний раз это делалось в конце 2016 года. Сейчас "хранители времени" ведут споры, нужно ли теперь добавлять "отрицательные секунды" для устранения растущего неравенства.