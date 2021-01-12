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Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 19 минут назад
Спад заболеваемости COVID-19 в РФ объяснили погодой
Фото: Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.01.2021 © РИА Новости / Константин Михальчевский
Спад в выявлении новых случаев коронавируса в России продлится еще две недели, на ситуацию благоприятно влияет погода, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Резкий подъем заболеваемости, по словам специалиста, уже вряд ли произойдет даже после возвращения россиян на работу.

"Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост", — сказал Жемчугов.

Низкие температуры, как отметил иммунолог, для неблагоприятны для коронавируса, на улице он сейчас практически не распространяется. И не повлияет на ситуацию даже распространение "британского" штамма".

"Ниже нуля — это уже для него губительно", — подчеркнул Жемчугов.

По данным оперштаба, в России за сутки выявлено 23315 случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 3 425 269 человек. Наибольшее количество случаев в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Подмосковье — 1315. За сутки умерли 436 пациентов, за все время — 62 273.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Владислав Жемчугов , РИА Новости
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