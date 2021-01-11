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На Восточном построят стартовый стол для ракеты «Амур» 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
На Восточном построят стартовый стол для ракеты «Амур»
Фото: РИА Новости
Возведение стартового стола для ракеты-носителя "Амур-СПГ" станет элементом третьей очереди строительства космодрома Восточный. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

"Задача ЦЭНКам (ЦЭНКИ, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — прим. ТАСС) поставлена разработать крайне простой и дешевый в эксплуатации старт для "Амура". Конечно, он станет элементом третьей очереди", — ответил Рогозин в Facebook на вопрос пользователя, будет ли "Амур-СПГ" иметь отдельный старт и как теперь выглядит конфигурация третьей очереди Восточного.

По словам главы Роскосмоса, маловероятно, что пусковой стол будет возводиться путем переделки "союзовских стартов", потому что "проще построить на новом месте, чем что-то переделывать".
Роскосмос и Ракетно-космический центр "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.
Первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено пять пусков.
Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты "Ангара-А5" и соответствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" с пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа запланирован на 15 декабря 2023 года.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , ЦЭНКИ , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
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