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Ученые разработали проект обитаемой базы на планете Церера 

Москва24 1 час назад
Ученые разработали проект обитаемой базы на планете Церера
Фото: physics.pop-ph
Финские ученые представили необычный проект колонизации Солнечной системы, предложив построить обитаемую базу на орбите карликовой планеты Церера, сообщает "Мир 24".
По данным специалистов, условия для исследовательской деятельности на Церере, которая расположена между Марсом и Юпитером, могут оказаться даже более благоприятными, чем на Земле. Это обусловлено отсутствием на ней сложных погодных условий и стихийных бедствий, а также наличием воды, железа, углеводородов и азота.
Ученые предлагают разместить на орбите малой планеты несколько спутников, соединенных между собой магнитными тросами. По задумке, такой объект будет совершать полный оборот вокруг Цереры за 66 секунд, что позволит создать внутри него искусственную гравитацию помощью центробежной силы.
Перемещение людей между спутниками станет возможным благодаря транспортной системе, напоминающей поезда на магнитной подвеске, а массивные цилиндрические зеркала обеспечат станции защиту от солнечной радиации и астероидов.
Отмечается, что плотность населения на базе должна составить около 500 человек на квадратный километр, причем внутри нее будет иметься флора. Для этого ученые предлагают завезти на спутники слой почвы толщиной 1,5 метра, что позволит высаживать деревья и сады. По мнению финских ученых, создание такой колонии способно послужить "ступенькой" для освоение других рубежей Солнечной системы. Ранее исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что "Роскосмос" рассматривает естественный спутник Юпитера Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Блошенко пояснил, что на Каллисто есть водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.
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Наука и техника , Александр Блошенко , Роскосмос , Mir24.TV
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