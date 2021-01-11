Ученые разработали проект обитаемой базы на планете Церера 

Финские ученые представили необычный проект колонизации Солнечной системы, предложив построить обитаемую базу на орбите карликовой планеты Церера, сообщает "Мир 24".

По данным специалистов, условия для исследовательской деятельности на Церере, которая расположена между Марсом и Юпитером, могут оказаться даже более благоприятными, чем на Земле. Это обусловлено отсутствием на ней сложных погодных условий и стихийных бедствий, а также наличием воды, железа, углеводородов и азота.

Ученые предлагают разместить на орбите малой планеты несколько спутников, соединенных между собой магнитными тросами. По задумке, такой объект будет совершать полный оборот вокруг Цереры за 66 секунд, что позволит создать внутри него искусственную гравитацию помощью центробежной силы.

Перемещение людей между спутниками станет возможным благодаря транспортной системе, напоминающей поезда на магнитной подвеске, а массивные цилиндрические зеркала обеспечат станции защиту от солнечной радиации и астероидов.