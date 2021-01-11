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Ученые выяснили, как выглядела Самара XVIII века 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Ученые выяснили, как выглядела Самара XVIII века
Фото: Общественное достояние
Ученые исследуют первое исторически достоверное изображение Самары — гравюру английского путешественника XVIII века Джона Кэстля, состоявшего на русской службе. Научная статья опубликована в международном журнале Quaestio Rossica, сообщают РИА Новости.
Специалисты уверены, что рисунок англичанина более достоверен, чем широко известные и изученные изображения Адама Олеария и Корнелия де Брюйна.

— Долгое время гравюра Кэстля не использовалась ни в одной из работ по истории и архитектуре нашего города. Этот англичанин — первый из художников, кто видел и рисовал Самару, не просто проплывая по реке мимо, как немец Олеарий или голландец де Брюйн, а прожив в городе несколько лет. Анализ этой гравюры изменит представления об облике Самары того времени, — рассказал профессор Самарского университета имени Королева Юрий Смирнов.

Расположение крепостных сооружений Самары на гравюре, по словам историков, не совпадает полностью ни с одной из известных современных реконструкций, так как последние делались на основе сомнительных словесных описаний или зарисовок.
На гравюре Кэстля есть храмы Самары, ни один из которых не сохранился до наших дней: каменная церковь Николая Чудотворца, деревянные Троицкая и Вознесенская церкви, два монастыря. На рисунке также есть земляной вал с восточной стороны и возвышающаяся над городом сторожевая башня.
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Комментарии
Наука и техника , Юрий Смирнов , РИА Новости , Самара , Самарская Область
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