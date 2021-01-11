Открыта потенциально самая яркая комета 2021 года 

Первая же комета, которую открыли астрономы в 2021 году, обещает стать самой яркой кометой года. В декабре она сблизится с Землей настолько, что, по мнению ученых, будет видна невооруженным глазом. В электронном циркуляре Центра малых планет она зарегистрирована под именем C/2021 A1 (Leonard).

США. Первая в этом году комета обнаружена 3 января 2021 года на снимках, полученных 1,5-метровым телескопом-рефлектором небесного обзора Catalina Sky Survey в штате Аризона

В момент обнаружения комета располагалась в созвездии Гончие Псы и имела блеск около +19 звездной величины. На снимках у нее наблюдается газопылевая кома диаметром до 10 угловых секунд и короткий пылевой хвост длиной до 5 угловых секунд.

Ожидается, что 12 декабря 2021 года C/2021 A1 (Leonard) будет на расстоянии 0,233 астрономических единиц от Земли и ее можно будет увидеть невооруженным глазом. 18 декабря 2021 года комета пролетит в 0,0283 астрономических единицах от Венеры, а 3 января 2022 года она пройдет точку своего перигелия на расстоянии 0,61 астрономических единиц от Солнца.

C/2021 A1 примечательна тем, что она пройдет так близко от Венеры — всего в 4,2 миллионах километров. За всю историю астрономических наблюдений только пять комет приближались к Земле ближе, чем на 4,2 миллиона километров.

Комета движется по очень вытянутой эллиптической орбите, то есть относится к классу долгопериодических. Угол наклона ее ретроградной орбиты к плоскости эклиптики составляет 132,7 градуса.

Ученые прогнозируют, что во время сближения с Землей комета достигнет максимального блеска около +4 звездной величины. По факту она может оказаться еще ярче. Благодаря тому, что в этот момент C/2021 A1 будет располагаться между Солнцем и Землей, можно ожидать эффекта прямого рассеяния и, как следствие, высокой яркости пылевого хвоста. С учетом эффекта прямого рассеяния комета может достичь максимального блеска около +1,5 звездной величины.

В средних широтах Северного полушария комета станет доступна для любительских наблюдений с сентября месяца. Она будет медленно перемещаться на фоне созвездий Большая Медведица, Гончие Псы и Волосы Вероники.

Однако уже с конца ноября ситуация изменится. Из-за приближения момента сближения с Землей, видимая угловая скорость движения кометы по небу значительно возрастет. У наблюдателей будет всего несколько дней, чтобы увидеть ее максимальную яркость. С 1 по 13 декабря комета будет быстро перемещаться на фоне созвездий Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец, а затем перейдет на небо Южного полушария.