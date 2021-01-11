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В Microsoft предложили способ создания цифровой копии человека 

Профиль 28 минут назад
В Microsoft нашли способ создания цифровой копии человека
Фото: EPA
Многие ученые думают над тем, как «обмануть» смерть. Необычное решение вечной проблемы предложила компания Microsoft и даже уже запатентовала свою технологию.
В Microsoft планируют создавать цифровые «копии» людей в виде чат-ботов. На основе различных данных о человеке, например, о его стиле переписки, голосе, фотографиях, будет создаваться его специальный индекс, который и будет определять характерные особенности «личности» бота. Для того, чтобы «реинкарнировать» нужного человека, нужно передать данные с его компьютера, телефона, планшета. Об этом сообщает Naked Science.
Отмечается, что помимо чат-бота компания может предоставлять и двухмерную или трехмерную графическую модель человека, а также персонализированный синтезатор голоса. Таким образом, модель сможет выглядеть, говорить, как личность. Алгоритм могут использовать как для воссоздания образа умерших людей, так и для «копирования» особенностей живых.
Ранее похожий проект был запущен российскими специалистами. Приложение Replica может общаться с пользователем, узнавать о его интересах, предпочтениях, запоминает имена членов семьи и мелкие детали. Алгоритм обучили на выборке данных, составленных из постов, сообщений и текстов, написанных близким другом разработчиков.
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Комментарии 1
Наука и техника , Технологии , Microsoft
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