В Microsoft нашли способ создания цифровой копии человека

Многие ученые думают над тем, как «обмануть» смерть. Необычное решение вечной проблемы предложила компания Microsoft и даже уже запатентовала свою технологию.

В Microsoft планируют создавать цифровые «копии» людей в виде чат-ботов. На основе различных данных о человеке, например, о его стиле переписки, голосе, фотографиях, будет создаваться его специальный индекс, который и будет определять характерные особенности «личности» бота. Для того, чтобы «реинкарнировать» нужного человека, нужно передать данные с его компьютера, телефона, планшета. Об этом сообщает Naked Science

Отмечается, что помимо чат-бота компания может предоставлять и двухмерную или трехмерную графическую модель человека, а также персонализированный синтезатор голоса. Таким образом, модель сможет выглядеть, говорить, как личность. Алгоритм могут использовать как для воссоздания образа умерших людей, так и для «копирования» особенностей живых.

Ранее похожий проект был запущен российскими специалистами. Приложение Replica может общаться с пользователем, узнавать о его интересах, предпочтениях, запоминает имена членов семьи и мелкие детали. Алгоритм обучили на выборке данных, составленных из постов, сообщений и текстов, написанных близким другом разработчиков.