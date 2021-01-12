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Москва

Инфекционист назвала лучший способ остановить пандемию COVID-19 

Профиль и ещё 8 18 минут назад
Вакцинацию сочли лучшим способом остановить COVID
Фото: ©АГН Москва
Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова назвала условие, выполнение которого, по ее мнению, сможет остановить пандемию COVID-19. Эксперт подчеркнула, что оно должно быть выполнено в кратчайшие сроки.
Ирина Шестакова напомнила, что в настоящее время еще не существует данных о длительности иммунитета от новой коронавирусной инфекции. Поэтому необходимо создать иммунную прослойку в кратчайшие сроки, иначе процесс иммунизации рискует стать бесконечным. И это, по словам специалиста, является медицинской догмой и относится к любой эпидемии, независимо от ее бактериального или вирусного происхождения.

«Если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения», — рассказала Ирина Шестакова РИА Новости.

Специалист привела в пример ежегодную вакцинацию против гриппа, которая масштабно проводится каждую осень. Если же растянуть вакцинацию от COVID-19 на длительный период, то к его завершению появятся люди, у которых действие иммунитета уже закончилось, и весь процесс нужно будет фактически начинать заново.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прорабатывает процедуру одобрения (преквалификации) российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как ожидается, экспертные консультации по результатам анализа досье пройдут уже в январе этого года. Решение ВОЗ по одобрению российской вакцины может быть принято уже в первом полугодии.
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Наука и техника , Ирина Шестакова , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
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