Вакцинацию сочли лучшим способом остановить COVID

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова назвала условие, выполнение которого, по ее мнению, сможет остановить пандемию COVID-19. Эксперт подчеркнула, что оно должно быть выполнено в кратчайшие сроки.

Ирина Шестакова напомнила, что в настоящее время еще не существует данных о длительности иммунитета от новой коронавирусной инфекции. Поэтому необходимо создать иммунную прослойку в кратчайшие сроки, иначе процесс иммунизации рискует стать бесконечным. И это, по словам специалиста, является медицинской догмой и относится к любой эпидемии, независимо от ее бактериального или вирусного происхождения.

«Если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения», — рассказала Ирина Шестакова РИА Новости.

Специалист привела в пример ежегодную вакцинацию против гриппа, которая масштабно проводится каждую осень. Если же растянуть вакцинацию от COVID-19 на длительный период, то к его завершению появятся люди, у которых действие иммунитета уже закончилось, и весь процесс нужно будет фактически начинать заново.