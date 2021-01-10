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Telegram разрабатывает версию мессенджера для Safari 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Telegram разрабатывает версию мессенджера для Safari
Фото: globallookpress.com
Компания Telegram разрабатывает веб-версию мессенджера для браузера Safari, написал основатель мессенджера Павел Дуров в Telegram.

"Что касается iOS, мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же бесперебойно, как и родное приложение. Это все еще не то же самое, но сработает в крайнем случае", — написал он, отвечая на вопрос пользователей, как мессенджер планирует сохранять доступность пользователям.

Дуров многократно критиковал политику компании Apple. В частности, он обращал внимание на задержку обновлений приложений на несколько дней или недель после того, как они выпускаются разработчиками, а также на высокие комиссии на приложения в App Store, которые приводят к завышению их стоимости. Кроме того, по его мнению, корпорация способствует снижению конфиденциальности данных пользователей, а также увеличению объема рекламы.
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Комментарии 1
Наука и техника , Павел Дуров , Apple , Москва
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