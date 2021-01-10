Telegram разрабатывает версию мессенджера для Safari 

"Что касается iOS, мы работаем над многофункциональным веб-приложением, которое будет работать в Safari почти так же бесперебойно, как и родное приложение. Это все еще не то же самое, но сработает в крайнем случае", — написал он, отвечая на вопрос пользователей, как мессенджер планирует сохранять доступность пользователям.