Открытый в 2020 году астероид приблизится к Земле

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В ночь с 13 на 14 января астероид WU5, который открыли в 2020 году, пройдет близко к Земле. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко

— Двигаться он будет по созвездию Близнецов и полетит в сторону созвездия Возничего, — рассказал астроном в интервью агентству URA.RU.

Отмечается, что астероид пройдет более чем в 7,5 миллиона километров от Земли, что является довольно безопасным расстоянием для нашей планеты.

Космическое тело является астероидом 13-й звездной величины. Их можно наблюдать только в очень мощный телескоп.