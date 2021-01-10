Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Представлены умные очки Lenovo с двумя дисплеями и скрытой камерой 

Ferra.ru 2 часа назад
Lenovo показала умные очки с двумя дисплеями и скрытой камерой
Фото: Ferra.ru
В рамках выставки CES 2021 компания Lenovo показала «умные» очки ThinkReality A3. Они имеют два дисплея и скрытую камеру.
Очки включают в себя 8-Мп датчик изображения, спрятанный в мостике, двойной AR-дисплей (дополненной реальности) разрешением 1080p. Двойные камеры с линзой «рыбий глаз» позволяют проводить наблюдение в пределах помещения. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon XR1 — платформе «расширенной реальности». Также к очкам подключается USB-C кабель.
У ThinkReality A3 есть встроенные динамики и микрофон, система отслеживания 6DOF. Очки весят всего 130 граммов, их можно складывать как обычные и удобно носить с собой.
Что касается программных возможностей ThinkReality A3, то очки умеют: распознавать голос, жесты, объекты, изображения, отслеживать движения головы и взгляд пользователя, прочитывать штрих-коды. Также устройство поддерживает систему защиты от копирования HDCP.
Очки предназначены главным образом для работников предприятий. Они позволяют осуществлять 3D-визуализацию, показывать специалистам необходимые руководства, обучать их на новом иммерсивном уровне.
ThinkReality A3 выйдут в двух версиях: для работы в паре с ПК и для работы в паре со смартфоном (флагманским мобильным телефонам Motorola). Первая версия очков позволит создать виртуальный монитор для специалиста, а вторая поможет сотруднику прямо на рабочем месте.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Ferra.ru: последние новости
Дуров призвал переходить с iPhone на Android Дуров призвал переходить с iPhone на Android В России начались лётные испытаний новейшей модификации Ту-214 В России начались лётные испытаний новейшей модификации Ту-214 Илон Маск продаст все свое имущество ради колонизации Марса Илон Маск продаст все свое имущество ради колонизации Марса
Комментарии 2
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение