Lenovo показала умные очки с двумя дисплеями и скрытой камерой

В рамках выставки CES 2021 компания Lenovo показала «умные» очки ThinkReality A3. Они имеют два дисплея и скрытую камеру.

Очки включают в себя 8-Мп датчик изображения, спрятанный в мостике, двойной AR-дисплей (дополненной реальности) разрешением 1080p. Двойные камеры с линзой «рыбий глаз» позволяют проводить наблюдение в пределах помещения. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon XR1 — платформе «расширенной реальности». Также к очкам подключается USB-C кабель.

У ThinkReality A3 есть встроенные динамики и микрофон, система отслеживания 6DOF. Очки весят всего 130 граммов, их можно складывать как обычные и удобно носить с собой.

Что касается программных возможностей ThinkReality A3, то очки умеют: распознавать голос, жесты, объекты, изображения, отслеживать движения головы и взгляд пользователя, прочитывать штрих-коды. Также устройство поддерживает систему защиты от копирования HDCP.

Очки предназначены главным образом для работников предприятий. Они позволяют осуществлять 3D-визуализацию, показывать специалистам необходимые руководства, обучать их на новом иммерсивном уровне.

ThinkReality A3 выйдут в двух версиях: для работы в паре с ПК и для работы в паре со смартфоном (флагманским мобильным телефонам Motorola). Первая версия очков позволит создать виртуальный монитор для специалиста, а вторая поможет сотруднику прямо на рабочем месте.