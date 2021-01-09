NASA продлит миссии аппаратов на Марсе и Юпитере 

Зонд InSight и межпланетная станция Junо продолжат свои миссии на планетах Марс и Юпитер.

Ранее предполагалось, что зонд InSight, отправленный на Марс, завершит миссию в 2020 году, а станция Juno — в 2021. Теперь агентство пришло к решению продлить миссию марсианского аппарата на два года, а юпитерианского — на четыре. Цель следующих лет для InSight — собрать данные на Марсе, касающиеся сейсмологии.

Для Juno поставлена цель изучать не только планету Юпитер, но и ее спутники — Ганимед, Ио и Европу, а также систему колец.