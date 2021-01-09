Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

NASA продлит миссии аппаратов на Марсе и Юпитере 

Инфо 24 1 час назад
NASA продлит миссии аппаратов на Марсе и Юпитере
Фото: NASA
Зонд InSight и межпланетная станция Junо продолжат свои миссии на планетах Марс и Юпитер.
Ранее предполагалось, что зонд InSight, отправленный на Марс, завершит миссию в 2020 году, а станция Juno — в 2021. Теперь агентство пришло к решению продлить миссию марсианского аппарата на два года, а юпитерианского — на четыре. Цель следующих лет для InSight — собрать данные на Марсе, касающиеся сейсмологии.
Для Juno поставлена цель изучать не только планету Юпитер, но и ее спутники — Ганимед, Ио и Европу, а также систему колец.
Видео дня. Лавина накрыла дома на горнолыжном курорте в Норильске
Инфо 24: последние новости
Китайские ученые выяснили неприятный факт о распространении коронавируса Китайские ученые выяснили неприятный факт о распространении коронавируса Хронометристы планеты спорят, нужно ли сокращать минуту до 59 секунд Хронометристы планеты спорят, нужно ли сокращать минуту до 59 секунд Ким Чен Ын решил наладить отношения с миром Ким Чен Ын решил наладить отношения с миром
Наука и техника , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
00:23
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета у берегов Индонезии
Происшествия
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
02:48
Киоск по продаже шаурмы от Сталина сняли на видео
Новости Москвы
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
00:16
«Дождь из кипятка» в Омске попал на видео
Происшествия
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
01:38
Опустевшие из-за ограничений улицы Киева сняли на видео
В мире
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
00:19
Внедорожник в Минске влетел в подземный переход и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
00:12
Опубликовано видео с места схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске
Происшествия
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
00:32
Появилось видео с возможной свадьбы Ольги Бузовой на Мальдивах
Шоу-бизнес
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
00:50
Появилось видео с места обрушения парковки у госпиталя для больных коронавирусом
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
01:34
Появилось видео с места ДТП с участием трех машин на Измайловском проезде
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
00:13
Появилось видео с места крушения самолета в Ленобласти
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение