Microsoft разработает цифровые клоны людей

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Сообщается, что для этой разработки компании потребуется множество данных, например, образцы голоса, посты в соцсетях, картинки, электронные письма и другие личностные характеристики пользователей.

Эксперты считают, что создание таких голосовых помощников и совершенствование искусственного интеллекта приведет к созданию "клонов" умерших людей.

Отмечается, что вопрос о правах на изображение и другую информацию об умерших людях еще не проработан в должной мере.