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Москва

Microsoft работает над цифровым клонированием людей 

Прайм и ещё 2 58 минут назад
Microsoft разработает цифровые клоны людей
Фото: © Wikimedia Commons/Johannes Hemmerlein
Корпорация Microsoft запатентовала создание голосового помощника "на основе характеристик конкретного человека", пишет "Моя Москва".
Сообщается, что для этой разработки компании потребуется множество данных, например, образцы голоса, посты в соцсетях, картинки, электронные письма и другие личностные характеристики пользователей.
Эксперты считают, что создание таких голосовых помощников и совершенствование искусственного интеллекта приведет к созданию "клонов" умерших людей.
Отмечается, что вопрос о правах на изображение и другую информацию об умерших людях еще не проработан в должной мере.
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Наука и техника , Microsoft , США
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