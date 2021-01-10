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Пушков оценил серьезность намерения Маска колонизировать Марс 

Газета.Ru и ещё 12 2 часа назад
Пушков оценил планы Маска колонизировать Марс
Фото: Reuters
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы основателя американской компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс. Об этом он пишет у себя в Twitter.

"Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией", — написал он.

По словам Пушкова, остальное "лишь слова, пиар и бизнес". Как сообщалось, основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество, чтобы заселить Марс. До этого стало известно, что состояние Маска увеличилось до $185 млрд, что сделало его самым богатым человеком в мире.
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Наука и техника , Наука , Политика , Строительство , Алексей Пушков , SpaceX
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