Пушков оценил планы Маска колонизировать Марс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы основателя американской компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс. Об этом он пишет у себя в Twitter.

"Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией", — написал он.

По словам Пушкова, остальное "лишь слова, пиар и бизнес". Как сообщалось, основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество, чтобы заселить Марс. До этого стало известно, что состояние Маска увеличилось до $185 млрд, что сделало его самым богатым человеком в мире.