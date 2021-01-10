Умер последний создатель советской атомной бомбы

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На 102-м году жизни скончался академик Исаак Халатников. Об этом РИА Новости сообщили в РАН.

Халатников был последним из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы.

Он носил звание почетного директора Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук и был старейшим академиком РАН.

На сайте РАН сообщается , что Халатников участвовал в разработке атомной и водородной бомб.

Предложенное им решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания этого оружия.

Один из математических методов, разработанных Халатниковым, и сегодня используется в суперкомпьютерах для ускорения счета. Сразу после смерти Сталина Ландау вышел из атомного проекта, передав свою группу Халатникову, которому тогда было 33 года.