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Twitter пообещал заблокировать любой предоставивший слово Трампу аккаунт 

Lenta.ru и ещё 10 34 минуты назад
Twitter пригрозил всем пользователям из-за Трампа
Фото: Reuters
Руководство социальной сети Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США Дональду Трампу. Об этом порталу Axios заявил представитель платформы.
Также в соцсети заявили об ограничении для Трампа возможностей писать в официальный аккаунт главы Белого дома @POTUS. При этом аккаунт будет принадлежать Трампу до 20 января, а после перейдет новому президенту Джо Байдену.
9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».
Позднее Трамп вышел на связь через президентский аккаунт, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать». Он также пообещал создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено.
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Наука и техника , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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