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Сервис Twitch заблокировал аккаунт Трампа 

Газета.Ru 39 минут назад
Сервис Twitch заблокировал аккаунт Трампа
Фото: REUTERS
Стриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трапма. Об этом сообщил информационный портал "Аксиос" со ссылкой на представителя сервиса.
Ранее после беспорядков в Вашингтоне аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Twitter. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.
Видео дня. Беспорядки в Вашингтоне
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Наука и техника , В мире , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN , США
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