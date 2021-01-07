Астроном Гарварда заявил, что инопланетяне дали сигнал людям в 2017 году 

Межзвездный объект, который пролетал через Солнечную систему 19 октября 2017 года, мог быть не кометой. Такое мнение высказал глава отдела астрономии Гарварда доктор Ави Лоеб.

Он уточнил, что скорее это была инопланетная технология, с помощью которой пришельцы пытались связаться с людьми. Ученый объяснил свою позицию «странностями» пролетающего небесного тела. В частности, по его словам, оно двигалось неравномерно, что совсем не характерно для комет.

В 2019 году исследователи из Университета Мэриленда опубликовали научную статью, в которой тоже говорится о странностях Оумуамуа. Так назвали ту самую комету, пишет Vice . К примеру, астрономы отметили вытянутую форму небесного тела и его необычную траекторию движения.

Однако ученые усомнились и в том, что это инопланетная технология. По их мнению, некоторых «странностей» недостаточно для подобных выводов. Соавтор статьи Мэтью Найт добавил: «Меня учили не мыслить абсолютными понятиями, поэтому я не могу сказать со 100% уверенностью, что это не были инопланетяне».

Отмечается, что проводились и другие исследования. В них ученые доказывали и опровергали гипотезу, что Оумуамуа связана с пришельцами. Лоеб, в свою очередь, подчеркнул, что не пытается использовать «лазейки» и заполнять их предположениями. Он сказал, что ученые просто должны допускать все версии.