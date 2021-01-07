Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Двое привитых от COVID-19 Pfizer умерли в Норвегии 

Газета.Ru 54 минуты назад
Двое привитых от COVID-19 Pfizer умерли в Норвегии
Фото: ТАСС
Два человека, которые ранее сделали прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer, умерли в Норвегии. Об этом заявило Норвежское агентство лекарственных средств, передает "Москва 24".

"5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации", — уточнили в сообщении. Вакцинировать людей препаратом, который произведен американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech начали в конце декабря прошлого года.

Первыми в стране привили жителей дома престарелых в Осло. Власти сейчас начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
Планируется установить, связаны ли смерти с использованием препарата от COVID-19 или произошло совпадение, говорится в сообщении агентства.
В настоящий момент в Норвегии прививают людей, которые входят в группу риска.
Видео дня. Покупатель избил мужчину за неправильное ношение маски в Торжке
Газета.Ru: последние новости
Инфекционист рассказала, как переломить ситуацию с коронавирусом в мире Инфекционист рассказала, как переломить ситуацию с коронавирусом в мире Названы самые высокие елки среди стран СНГ Названы самые высокие елки среди стран СНГ 2500-летний храм Афродиты нашли в Турции 2500-летний храм Афродиты нашли в Турции
Наука и техника , Pfizer , Москва24
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
01:07
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
00:28
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
Войска
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение