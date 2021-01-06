Какие витамины могут быть опасны для здоровья

Обычно поливитамины для человека не опасны, так как их состав сбалансирован с учетом суточной потребности организма. Навредить могут моновитамины, содержащие одно или два вещества в значительных дозах. Врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, переизбыток каких витаминов может нанести вред организму.

— Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D, — сообщила она.

Врач добавила, что передозировка витамина D может проявляться тошнотой, рвотой, зудом кожи и избытком кальция в крови и внутренних органах. У беременных женщин избыток этого витамина может привести к патологии плода и болезни костной системы у новорожденных.

Витамин А в превышающих дозах может вызвать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункции некоторых органов. Для беременных он опасен тератогенным воздействием на плод. Кроме того, высокие дозы витамина А увеличивают риск возникновения рака легких у курильщиков.

Гипервитаминоз Е может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, слабость и головные боли. Передозировка витамина К, который регулирует процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии.