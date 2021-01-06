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Врач-эндокринолог рассказала, какие витамины могут быть опасны для здоровья 

Вечерняя Москва и ещё 2 51 минуту назад
Какие витамины могут быть опасны для здоровья
Фото: pexels.com/freestocks.org
Обычно поливитамины для человека не опасны, так как их состав сбалансирован с учетом суточной потребности организма. Навредить могут моновитамины, содержащие одно или два вещества в значительных дозах. Врач-эндокринолог Елена Жучкова рассказала, переизбыток каких витаминов может нанести вред организму.

— Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D, — сообщила она.

Врач добавила, что передозировка витамина D может проявляться тошнотой, рвотой, зудом кожи и избытком кальция в крови и внутренних органах. У беременных женщин избыток этого витамина может привести к патологии плода и болезни костной системы у новорожденных.
Витамин А в превышающих дозах может вызвать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункции некоторых органов. Для беременных он опасен тератогенным воздействием на плод. Кроме того, высокие дозы витамина А увеличивают риск возникновения рака легких у курильщиков.
Гипервитаминоз Е может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, слабость и головные боли. Передозировка витамина К, который регулирует процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии.
Также врач пояснила, что передозировка водорастворимых витаминов (группа В, витамин С) возникает при превышении рекомендованной дозы в десятки или сотни раз. Они проще выводятся из организма и меньше накапливаются, чем жирорастворимые витамины, передает агентство «Прайм».
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Наука и техника , Елена Жучкова , Москва
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