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Ученые рассказали о худших долгосрочных последствиях COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 1 54 минуты назад
Определены худшие долгосрочных последствиях COVID-19
Фото: pixabay.com
У некоторых пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, длительное время после заболевания могут наблюдаться судороги, припадки и помутнение сознания. К таким выводам пришли ученые из Соединенных Штатов и Великобритании в ходе исследований.
Помимо этого у перенесших COVID-19 могут наблюдаться проблемы с мочеиспусканием и иные проблемы с почками, болезненные ощущения в тестикулах, боль в сердечной мышце и проблемы с фокусированием внимания.
Специалисты отметили, что долгосрочные последствия болезни отмечают у себя примерно 20% больных. Многие из них несколько месяцев после выздоровления оказываются неспособными вернуться к полноценной трудовой деятельности. Об этом пишет Mirror.
Ранее российский иммунолог сообщил, что в начале весеннего сезона коронавирус, вероятнее всего, пойдет на спад. По его прогнозу, значительных скачков заболеваемости не ожидается до самого конца пандемии.
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Наука и техника , Великобритания
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