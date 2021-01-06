Определены худшие долгосрочных последствиях COVID-19

У некоторых пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, длительное время после заболевания могут наблюдаться судороги, припадки и помутнение сознания. К таким выводам пришли ученые из Соединенных Штатов Великобритании в ходе исследований.

Помимо этого у перенесших COVID-19 могут наблюдаться проблемы с мочеиспусканием и иные проблемы с почками, болезненные ощущения в тестикулах, боль в сердечной мышце и проблемы с фокусированием внимания.

Специалисты отметили, что долгосрочные последствия болезни отмечают у себя примерно 20% больных. Многие из них несколько месяцев после выздоровления оказываются неспособными вернуться к полноценной трудовой деятельности. Об этом пишет Mirror