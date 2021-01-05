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Из Windows 10 пропадут Календарь и Почта 

Ferra.ru 1 час назад
Из Windows 10 пропадут Календарь и Почта
Фото: Reuters
Microsoft разрабатывает универсальный клиент Outlook для Windows и Mac, который заменит приложения Календарь и Почта (Calendar и Mail). Кодовое имя клиента Monarch. Он базируется на уже существующем приложении Outlook Web, которое доступно через браузер.
Проект Monarch — цель концепции Microsoft «One Outlook», которая предполагает создание единого клиента Outlook, способного работать и на Windows, и на Mac, и в вебе. В настоящее время у Microsoft есть несколько разных десктопных клиентов Outlook, в том числе Outlook Web, Outlook (Win32) для Windows, Outlook для Mac и Календарь с Почтой для Windows 10. Microsoft хочет заменить существующие десктопные клиенты одним приложением.
Компания начнёт тестировать Monarch к концу 2021 года. В 2022 году планируется замена приложений Календарь и Почта.
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Наука и техника , Microsoft
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