Из Windows 10 пропадут Календарь и Почта 

Microsoft разрабатывает универсальный клиент Outlook для Windows и Mac, который заменит приложения Календарь и Почта (Calendar и Mail). Кодовое имя клиента Monarch. Он базируется на уже существующем приложении Outlook Web, которое доступно через браузер.

Проект Monarch — цель концепции Microsoft «One Outlook», которая предполагает создание единого клиента Outlook, способного работать и на Windows, и на Mac, и в вебе. В настоящее время у Microsoft есть несколько разных десктопных клиентов Outlook, в том числе Outlook Web, Outlook (Win32) для Windows, Outlook для Mac и Календарь с Почтой для Windows 10. Microsoft хочет заменить существующие десктопные клиенты одним приложением.