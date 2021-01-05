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Разработчики начали тестировать новые функции WhatsApp 

runews24.ru 2 часа назад
Разработчики начали тестировать новые функции WhatsApp
Фото: РИА Новости
Команда разработчиков WhatsApp начала тестировать функции, которые планируется ввести в этом году.
По информации портала iXBT, пользователей ждет улучшение качества видеозвонков, а также голосовых сообщений. Ожидается создание резервных копий истории звонков. Более того, упростят управление контактами.
Вероятнее всего, будут устранены недочеты программного кода мобильного приложении.
В 2015 году WhatsApp стал самым популярным приложением для обмена сообщениями между пользователями. К началу этого года в системе зарегистрировано более 2 млрд пользователей из большинства стран мира. Осенью 2014-го мессенджер купила компания Facebook.
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