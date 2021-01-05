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Раскрыта цена новенького Xiaomi Mi 10i накануне сегодняшнего анонса 

Ferra.ru 1 час назад
Цена новенького Xiaomi Mi 10i составит 25 тыс. рублей
Фото: Ferra.ru
Уже сегодня должен состояться анонс новенького Xiaomi Mi 10i. Но, накануне презентации, Amazon India решила порадовать фанатов бренда и раскрыть цену смартфона до официального объявления его цены.
Так, цена версии 6/128 ГБ будет находиться на уровне 340 долларов или 25 тыс. рублей, сообщает Gizmochina. При этом версия 8/128 обойдётся уже в 385 долларов или 28,5 тыс. рублей. На выбор будет несколько цветовых модификаций: Atlantic Blue и Pacific Sunrise. Старшая версия получит эксклюзивную расцветку Midnight Black.
Вместе с ценой, Amazon раскрыл и примерные характеристики смартфона. Так, устройство получит 6,67-дюймовый FullHD+ дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. В основу Xiaomi Mi 10i лёг процессор Snapdragon 750G (который может похвастаться поддержкой 5G) и аккумулятор на 4 820 мАч. В устройстве имеется поддержка быстрой зарядки на 33 Вт, 3,5-мм аудиоразъём и NFC. Главный датчик основной камеры сможет делать фотографии с разрешением 108 Мп.
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Наука и техника , Гаджеты , Amazon
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