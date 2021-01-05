Пациентку напугало странное «существо» в больничной палате 

Жительницу австралийского Брисбена напугало "загадочное существо", "спрятавшееся" в вентиляционной системе больницы, в которой она лежала, сообщает портал news.com.au

Как рассказала невестка пациентки, ее свекровь заметила необычное существо в вентиляционной решетке над кроватью. Женщина, сфотографировавшая странное "существо", была уверена, что "на нее что-то смотрит".

По словам невестки, женщина также утверждала, что в комнате никого не было, однако она чувствовала, что кто-то "трогает ее".

Ранее стало известно, что австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт

Мужчина разместил фотографию существа в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить находку в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это –"убийца собак".

Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори пояснил, что найденное существом — морской заяц.