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Пациентку напугало странное «существо» в больничной палате 

РИА Новости 44 минуты назад
Пациентку напугало странное «существо» в больничной палате
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
Жительницу австралийского Брисбена напугало "загадочное существо", "спрятавшееся" в вентиляционной системе больницы, в которой она лежала, сообщает портал news.com.au.
Как рассказала невестка пациентки, ее свекровь заметила необычное существо в вентиляционной решетке над кроватью. Женщина, сфотографировавшая странное "существо", была уверена, что "на нее что-то смотрит".
По словам невестки, женщина также утверждала, что в комнате никого не было, однако она чувствовала, что кто-то "трогает ее".
Ранее стало известно, что австралиец обнаружил необычное существо на пляже в окрестностях города Перт.
Мужчина разместил фотографию существа в соцсетях. Один из пользователей порекомендовал ему выбросить находку в океан при помощи пластикового пакета. Он подчеркнул, что это –"убийца собак".
Позже профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори пояснил, что найденное существом — морской заяц.
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Наука и техника , Перт , Великобритания
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