Стойкая икота названа нетипичным симптомом COVID-19 

Американские врачи опубликовали в медицинском журнале научную работу, в котором сообщается, что одним из нетипичных симптомов COVID-19 является продолжительная икота. Для примера была приведена история 62-летнего пациента.

В отделение экстренной помощи обратился мужчина, у которого была икота на протяжении четырех суток. При этом градусник показывал чуть повышенную температуру 37,3 градуса. Ни кашля, ни боли в горле не отмечалось.

Результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным. Компьютерная томография легких показала поражения. COVID-19 может неблагоприятно влиять на желудочно-кишечный тракт (вызывая боли в желудке, тошноту, диарею). А с другой стороны — приводить к повреждению миелиновой оболочки (защитной оболочки) нервных стволов, что также может способствовать судорожным сокращениям диафрагмы.