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На Бермудских островах нашли бутылку с необычным посланием 

РИА Новости 50 минут назад
На Бермудских островах нашли бутылку с посланием
Фото: depositphotos.com
Жительница Бермудских островов Трина Уильямс во время прогулки с детьми нашла на пляже бутылку с необычным посланием.
Как рассказала женщина изданию Royal Gazette, в вынесенной на берег бутылке оказалась открытка с изображением корабля под названием "Альбатрос VI", письмо и набор берушей.
Выяснилось, что записку оставил капитан судна Национального управления океанических и атмосферных исследований США Орландо Томпсон, ее выбросили в воду во время последнего рейса корабля в 2008 году.

"Это наш последний раз с "Альбатросом". Ученые и команда корабля стали одной семьей", — говорилось в послании.

Трине Уильямс удалось связаться с Томпсоном. Она сообщила ему, что собирается выходить замуж, а найденную бутылку хочет использовать как элемент декора на свадьбе. Капитан пообещал женщине посетить церемонию.
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