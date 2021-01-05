Названы продукты, способствующие долголетию

Медики из клиники Кливленда (США) выяснили, что употребление определенной группы овощей продлевает жизнь. Об этом пишет Express.

В статье речь идет о брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусте. В список также попали редис, руккола, брюква, васаби и кольраби.

В этих продуктах содержится крестоцветный фитохимический сульфорафан, который защищает стенки кровеносных сосудов. Кроме того, по своей природе эти овощи запускают в организме систему детоксикации и подавляют развитие раковых клеток.