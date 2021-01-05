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Врачи назвали способствующие долголетию овощи 

Мир24 и ещё 2 1 час назад
Названы продукты, способствующие долголетию
Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков
Медики из клиники Кливленда (США) выяснили, что употребление определенной группы овощей продлевает жизнь. Об этом пишет Express.
В статье речь идет о брокколи, брюссельской, цветной и белокочанной капусте. В список также попали редис, руккола, брюква, васаби и кольраби.
В этих продуктах содержится крестоцветный фитохимический сульфорафан, который защищает стенки кровеносных сосудов. Кроме того, по своей природе эти овощи запускают в организме систему детоксикации и подавляют развитие раковых клеток.
Ранее американский ветеран назвал секретом долголетия любовь к пиву. Ветеран в течение последних 15 лет каждый день ровно в четыре часа вечера выпивает банку Coors Light.
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