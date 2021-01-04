Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении опасной «Болезни X» 

«Сейчас мы находимся в мире, где будут появляться новые патогены. И это то, что представляет собой угрозу для человечества», — заявил Муембе-Тамфум CNN. Он также добавил, что в будущем мир еще столкнется с зоонозными инфекциями, которые передаются от животных к человеку.