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Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении опасной «Болезни X» 

Профиль 12 минут назад
Обнаруживший Эболу ученый предупредил о появлении опасной «Болезни X»
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум из Конго, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, рассказал о том, что в стране может появиться новое опасное заболевание. Предполагаемый новый патоген получил название «Болезнь X».
Об этом сообщает CNN. Необычную инфекцию обнаружили у женщины из городка Ингенде на западе страны. У нее появились симптомы геморрагической лихорадки, но тест на Эболу оказался отрицательным, как и на другие известные заболевания. Теперь она находится под наблюдением врачей в Национальном институте исследований биомедицины в Киншасе.
Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового вируса. Пока это только гипотеза, но ученый считает, что, если новое заболевание окажется таким же заразным, как коронавирус, смертность может составлять 50-90% смертности от Эболы.

«Сейчас мы находимся в мире, где будут появляться новые патогены. И это то, что представляет собой угрозу для человечества», — заявил Муембе-Тамфум CNN. Он также добавил, что в будущем мир еще столкнется с зоонозными инфекциями, которые передаются от животных к человеку.

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Наука и техника , CNN , Киншаса , Конго
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