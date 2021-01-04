Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Медики назвали заявление властей Украины о «Спутнике V» враньём 

News.ru 59 минут назад
Медики назвали заявление властей Украины о «Спутнике V» враньём
Фото: Florian Hiltmair/imagebroker.com/Global Look Press
Слова главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» являются враньём. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения ещё в феврале 2020 года рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин от смертоносной инфекции. Заявление Ляшко о незавершённой третьей стадии клинических испытаний «Спутника V» в этой ситуации являются несостоятельными, отметил Кравченко в Facebook.
Он пояснил, что в мире сейчас зарегистрированы уже восемь вакцин.

При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объёме, — подчеркнул медик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от COVID-19, которые ей обошлись бы дешевле минимум на один доллар за дозу. Об этом рассказал генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, сообщивший, что с несколькими производителями вёлся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
News.ru: последние новости
Инфекционист рассказала, когда переломится ситуация с COVID-19 в мире Инфекционист рассказала, когда переломится ситуация с COVID-19 в мире Рогозин и Роскосмос разошлись в данных о количестве спутников на орбите Рогозин и Роскосмос разошлись в данных о количестве спутников на орбите Реабилитирован в 1937-м: как большевики вернули Деда Мороза из «ссылки» Реабилитирован в 1937-м: как большевики вернули Деда Мороза из «ссылки»
Комментарии 83
Наука и техника , Сергей Кравченко , Виктор Ляшко , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение