Медики назвали заявление властей Украины о «Спутнике V» враньём 

По его словам, Всемирная организация здравоохранения ещё в феврале 2020 года рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин от смертоносной инфекции. Заявление Ляшко о незавершённой третьей стадии клинических испытаний «Спутника V» в этой ситуации являются несостоятельными, отметил Кравченко в Facebook.

Он пояснил, что в мире сейчас зарегистрированы уже восемь вакцин.

При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объёме, — подчеркнул медик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от COVID-19, которые ей обошлись бы дешевле минимум на один доллар за дозу. Об этом рассказал генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, сообщивший, что с несколькими производителями вёлся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки.